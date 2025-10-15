Sanità pubblica a caro prezzo

Massimo Pandolfi
Sanità pubblica a caro prezzo
Ferrara
15 ott 2025
REDAZIONE FERRARA
Lavori alla Casa della comunità

L’Ausl informa la cittadinanza che nella giornata di oggi verranno eseguiti i lavori di sostituzione della porta Rei che dalla struttura dà accesso alla camera calda di stazionamento delle ambulanze, alla Casa della Comunità di Portomaggiore. L’intervento, necessario per garantire la sicurezza e la conformità degli ambienti, terminerà nel corso della giornata e potrà comportare alcuni disagi in particolare nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 9.30, periodo in cui saranno in corso anche le attività di prelievo ematico nei locali adiacenti, normalmente frequentati da un centinaio di utenti.

Per ridurre al minimo l’impatto sull’utenza, è stata concordata una riorganizzazione temporanea del servizio. "I prelievi – si legge in una nota diffusa dall’azienda sanitaria – verranno eseguiti regolarmente a partire dalle ore 7.30, utilizzando tutte le postazioni disponibili fino alle ore 8.30 per riuscire a ridurre al minimo il numero di utenti presenti nel momento in cui verranno avviati i lavori". Tuttavia, prosegue l’Ausl, "non sarà possibile evitare che tra dalle 8.30 alle ore 9.30 le attività sanitarie e quelle di manutenzione coesistano, con possibili rallentamenti e limitazioni di accesso. L’azienda – conclude la comunicazione diffusa nei giorni scorsi dalla direzione dell’azienda sanitaria – si scusa per il temporaneo disagio e ringrazia l’utenza per la collaborazione e la comprensione".

re. fe.

