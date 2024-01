Lavori alla ’Casa della comunità’. Cambia l’accesso alla diabetologia

Sono in via di conclusione i lavori di riqualificazione dell’ala Est al piano terra della Casa della Comunità di Copparo, dove sorgerà una nuova area ambulatoriale totalmente rinnovata e riorganizzata con spazi più ampi, confortevoli e accessibili. Per consentire il completamento del cantiere dei poliambulatori al piano terra si è però reso necessario chiudere temporaneamente l’accesso al corridoio centrale per il posizionamento dei pannelli del controsoffitto. "Per garantire i lavori in sicurezza, quindi – spiegano in una nota dall’Azienda Usl di Ferrara -, fino al 20 gennaio è stata disposta la chiusura del corridoio dove è presente l’ambulatorio di Diabetologia con la relativa modifica temporanea dell’accesso al servizio. Durante questa fase dei lavori, i pazienti possono accedere all’ambulatorio diabetologico dall’ingresso esterno su via San Giuseppe, nei pressi della farmacia". Il percorso di accesso alternativo è opportunamente segnalato da cartellonistica provvisoria e, all’ingresso della struttura, è disponibile anche la portineria per eventuali ulteriori indicazioni. Come detto, presso la struttura sanitaria ‘Terre e Fiumi’ di Copparo stanno per essere completate le opere di realizzazione del nuovo blocco di locali, nelle immediate vicinanze dell’ingresso principale in via Roma, che andrà ad ospitare la sala d’attesa, l’Urp e punto di accoglienza, l’ambulatorio degli infermieri di famiglia e di comunità (IFeC) e l’ambulatorio del Centro di Assistenza Urgenza (CAU) con una sala comunicante per terapia e osservazione. I servizi IFEC e CAU attualmente si trovano al secondo piano, ma già ai tempi dell’attivazione vi era la scelta strategica di trasferirli appunto al piano terra, in una posizione più favorevole per migliorare la fruibilità da parte dell’utenza. Il progetto prevede anche la realizzazione di due stanze dedicate alla Diabetologia, che spostandosi, lascerebbe gli attuali ambienti all’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), in una sede più agevole sia per gli spazi che per il magazzino. La parte di ADI ‘liberata’ sarà a disposizione delle associazioni, dove trova sede anche l’Avis. Come spiegato nelle scorse settimane dall’Azienda Ausl, nell’ambito di uno dei sopralluoghi effettuati al cantiere in corso sulla struttura, il progetto del nuovo blocco ambulatori che cambierà il volto dell’ala est si inserisce in un programma di opere di miglioramento della Casa della Comunità ‘Terre e Fiumi’ finanziate in parte con fondi statali e in parte con fondi aziendali.

Valerio Franzoni