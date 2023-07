Lavori alla chiesa inagibile Cantiere concluso nel 2024

Entro l’estate partirà la ristrutturazione e messa in sicurezza della chiesa di Anita, di proprietà demaniale, ora inagibile e dismessa dalle funzioni religiose, oltre che versare ancor prima del terremoto 2012 in uno stato di evidente degrado ed incuria. Il cantiere, che chiuderà nel 2024, è finanziato con fondi regionali, pari a circa 900.000 euro, ma vincolati alla sola esecuzione di certi tipi di interventi. Esclusi gli infissi, pavimenti, impianti, canonica ed annesso ex asilo parrocchiale, si metterà mano ad opere di consolidamento, alle crepe, cedimenti o dissesti provocati dalle scosse telluriche. Quindi nei muri, al tetto, arcate, intonaci e relative tinteggiature, solai, cornicioni che ora cadono a pezzi, gronde, abside e campanile, in vetta al quale, dulcis in fundo, torneranno a suonare i rintocchi delle campane. Il progetto è stato illustrato martedì nella sala civica del paese, presenti esponenti della consulta di frazione e della giunta, tra cui l’assessore Davide Zanotti, che giocava in casa, ed il sindaco Andrea Baldini. Che si è detto "soddisfatto per il prossimo avvio dell’intervento, considerato un punto di partenza e non di arrivo". Il tutto auspicando "eventuali altri contributi da destinare al decoro dell’immobile". Ad aggiudicarsi l’appalto, assegnato tramite gara, è stata la "Coop.Ceir" di Ravenna, unica impresa che ha partecipato al bando.

n. m.