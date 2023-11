Lavori alla facciata del municipio: "Gli antichi fregi risplenderanno"

Il montaggio del ponteggio davanti alla parte centrale del Municipio di Copparo segna un momento cruciale del cantiere Pnrr ‘Rigenera Copparo 02: Restauro del palazzo municipale’. Dopo la collocazione della grande gru, la ditta Geostrutture di Copparo ha installato l’impalcatura per procedere con diverse lavorazioni, che includono anche la riqualificazione di parte della copertura dell’edificio. L’intervento si pone l’obiettivo di riportare alla configurazione originale le facciate, un tempo scandite da cornici e rilievi in cotto e sfondati intonacati di colore chiaro. Innanzitutto si prevede l’idrolavaggio completo e la pulizia di tutte le superfici, poi si proseguirà con la riscoperta degli elementi in cotto per valutare quali siano da recuperare, quali siano stati sostituiti nel tempo con stampi in cemento e quali, ad oggi, siano da sostituire completamente; successivamente si procederà con il restauro dei marmi alla base del fabbricato e dei delfini posti a fianco della torre orologio e, infine, con il restauro di tutti gli intonaci e la ritinteggiatura delle facciate. L’aspetto del municipio sarà lo stesso che aveva il 15 aprile del 1875, quando venne consegnato alla comunità, dopo che le rovine della Delizia, distrutta da un furioso incendio nel 1809.

v.f.