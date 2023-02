Lavori alla palestra Interviene il Comune

Un uno degli ultimi consigli comunali, Beatrice Cremonini di Avanti Cento aveva chiesto all’amministrazione Accorsi di porre attenzione al cantiere della futura palestra di Bevilacqua segnalando situazioni di pericolo o potenziali, intrusioni nel cantiere e sporco che attira topi e quant’altro. Ora il Comune interviene. "Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione del cantiere – dice il Comune - ha ordinato il 14 gennaio all’impresa appaltatrice l’esecuzione di interventi provvisionali urgenti di messa in sicurezza del cantiere. Si parla del ripristino delle protezioni dalle intemperie dei pallets di lana di roccia con stesura di teli di nylon di idoneo spessore, la pulizia dell’area di cantiere con raccolta della spazzatura per evitare l’annidamento di topi e bisce e lo smaltimento di altri rifiuti, il ripristino della recinzione perimetrale con rinforzo dei sostegni esistenti e integrazione con rete da cantiere in pvc, messa in sicurezza delle tavole di legno presenti sulla copertura, rimozione di alcune tavole di legno presenti sull’ultimo impalcato del ponteggio e la sistemazione dei big-bag da cui affiora la lana di roccia dismessa". Ma nulla pare essere stato fatto. "Il termine assegnato dal Coordinatore era il 20 gennaio – prosegue il comune – ma, come risulta da un successivo verbale, l’impresa non ha eseguito alcuna lavorazione e dunque si è ritenuto di intervenire per ripristinare con urgenza le condizioni di sicurezza".