Lavori alla Piscina di Cento: investiti 330mila euro per renderla più moderna

Nuova Sportiva continua ad investire sul territorio: 330.000 euro di lavori per ammodernare e rendere più confortevole la piscina di Cento. Il gestore della Piscina di Cento, appunto Nuova Sportiva, ha annunciato un importante piano di ristrutturazione del proprio impianto di via Alessandro Manzoni. Si tratta di investimenti per complessivi 330.000 euro circa, con interventi già in pianificazione che andranno a migliorare l’efficienza energetica, la sicurezza strutturale e l’esperienza complessiva dei nostri ospiti. "Il comfort degli utenti è da sempre una nostra priorità: per questo motivo, sin dal mese di agosto 2023 avvieremo opere di rifacimento completo degli spogliatoi – la presidente di Nuova Sportiva, Silvia Grandi, entra nel merito degli interventi –. Si partirà con lo spogliatoio maschile, per poi intervenire, entro la fine dell’anno, su quello femminile. Gli aspetti su cui si andrà a mettere mano saranno il cambio degli impianti docce, il risanamento dei muri, la piastrellatura e la tinteggiatura per offrire spazi moderni e accoglienti".

E prosegue. "Interverremo inoltre per garantire miglioramenti strutturali – continua Grandi – operando sul rinforzo dei pilastri in calcestruzzo armato nella zona della reception, così da assicurare la massima robustezza dell’edificio, adeguandolo in chiave antisismica. Contestualmente, lavoreremo per offrire agli ospiti un’accoglienza rinnovata, con la ristrutturazione dell’area reception e della hall di ingresso, cui daremo una nuova porta d’ingresso e una nuova insegna, con previsione di inaugurazione per il prossimo Natale". Migliorie sostanziali a cui si affiancheranno interventi manutentivi straordinari necessari per riqualificare e modernizzare l’impiantistica esistente, garantendone così prestazioni ottimali, affidabili e durature. "Nuova Sportiva sta pertanto lavorando per restituire a Cento un impianto più accogliente e, al contempo, sostenibile: a testimonianza del nostro impegno per l’energia green, la piscina installerà un impianto fotovoltaico con una potenza di 10 kw sulla copertura dell’edificio".