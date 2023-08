Lavori alla rete, disagi a Poggio

Oggi a partire dalle 7.30 e per nove ore, Hera effettuerà alcuni lavori di manutenzione della rete acquedottistica nel Comune di San Pietro in Casale, in provincia di Bologna, per rendere più resiliente il sistema di approvvigionamento idrico e la gestione della risorsa. A seguito dell’intervento potranno verificarsi alcune irregolarità temporanee nella fornitura dell’acqua (abbassamento della pressione, mancanza di erogazione, alterazione del colore), di cui resta comunque confermata la potabilità dal punto di vista chimico e batteriologico, nel territorio comunale di Poggio Renatico. Per questo motivo è stato attivato il servizio alternativo con autobotte dotata di cannelle per il prelievo dell’acqua potabile in piazza Castello a partire dalle 7.30 di giovedì e per tutta dei lavori. In caso di urgenze segnalazioni di guasti: 800.713.900.