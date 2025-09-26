Lavori alla rete elettrica. Il centro senza luce per ore: "Ragioni di sicurezza"

Nell’ambito del piano di interventi di E-Distribuzione, oggi, dalle 8 alle 15, verrà interrotto il servizio elettrico per ragioni di sicurezza nella zona del centro cittadino. Le vie interessate all’interruzione sono San Romano, Gobetti, don Minzoni, piazza Trento Trieste, galleria Matteotti e piazza Gramsci.

I lavori del Progetto Resilienza climatica porteranno a Ferrara una rete elettrica più affidabile, più flessibile e più resistente in grado di fronteggiare fenomeni climatici estremi sempre più frequenti e intensi a causa dei cambiamenti climatici. "Per prevenire gli effetti negativi sulla rete provocati dalle ondate di calore – spiega E-Distribuzione società del Gruppo Enel gestore della rete elettrica di media e bassa tensione – siamo impegnati nella ricostruzione integrale di una porzione significativa della rete elettrica della città con benefici tangibili per migliaia di clienti".

Entrando nel merito del piano dei lavori, E-Distribuzione sostituirà le linee interrate di media tensione con nuovi conduttori di ultima generazione che dispongono di una maggiore capacità di sostenere un eventuale sovraccarico nella rete, minore presenza di giunti, e maggiore affidabilità grazie al materiale, dispositivi e design intrinsecamente resilienti in grado di operare anche in condizioni estreme. Tutto ciò, riducendo il numero dei guasti e l’eventuale durata dell’interruzione, per offrire un servizio elettrico più affidabile e continuo a cittadini e imprese del territorio.

Il piano di interventi dovrà svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiederà un’interruzione temporanea del servizio elettrico, che E-Distribuzione ha pianificato per oggi nella zona del centro cittadino. Tutti clienti sono stati già informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici, nella zona coinvolta. L’azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche.

E-Distribuzione ricorda che per ogni segnalazione, relativa al funzionamento del sistema elettrico, è attivo tutti i giorni h24 il numero verde 803 500 indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie presente nel sito internet e-distribuzione.it e la App E-Distribuzione.