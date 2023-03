Lavori alla rete elettrica Oggi disagi in alcune vie

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete ettrica di media e bassa tensione, informa che, nell’ambito del piano di potenziamento del sistema elettrico nella città di Ferrara, oggi effettuerà un intervento di ammodernamento della rete elettrica presso la cabina secondaria situata in via Borgo di Sotto, in . Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio elettrico, che E-Distribuzione ha programmato oggi dalle 8.30 alle 16. Di seguito le vie interessatie dai lavori (non sono riportati i numeri civici): via Borgo di Sotto, via Belfiore, via Saraceno, via Fondo Banchetto, vicolo Galletto, via Salinguerra, via Porta San Pietro, via Carmelino,via Spilimbecco.