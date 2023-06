Lavori alla rete fognaria, il cantiere di Cadf occupa metà di via Roma

A partire da domani, a Copparo, Cadf allestirà un’area di cantiere in via Roma, lato scuola primaria, finalizzato al rifacimento completo della tubazione fognaria da via Dante Alighieri sino a piazza Libertà. I lavori impegneranno metà carreggiata per un periodo presumibile di dieci giorni. Per garantire la sicurezza, gli scuolabus non entreranno e non sosteranno in via Roma, ma in piazza Libertà: all’andata i bambini saranno fatti scendere nei rispettivi atrii, sud e nord, mentre il viaggio di ritorno partirà da piazza Libertà con uscita dei soli trasportati dall’atrio centrale. Da marzo Cadf sta eseguendo verifiche e interventi della rete fognaria del centro per capirne lo stato conservativo e per individuare appunto la necessità di esecuzione di opere prima e durante gli scavi per il rifacimento delle pavimentazioni del centro nell’ambito del primo step del progetto ‘Rigenera Copparo’, che prevede il restauro delle piazze del centro storico di Copparo, finanziato con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza.