Lavori alla rete idrica da domani a venerdì. Ecco le vie dove potrebbe mancare l’acqua

Per lavori di manutenzione programmati alla rete idrica, la società Cadf comunica che a Lido degli Estensi e a Lido di Spina potranno verificarsi cali di pressione o brevi interruzioni nell’erogazione di acqua potabile dalle 21 di domani alle 21 di venerdì, e dalle 8 di lunedì 12 alle 8 di martedì 13. Nello specifico, a Lido degli Estensi saranno interessati l’intero centro abitato, comprese via Della Salina, via Valle Capre e via dell’Antica Corriera. Anche a Lido di Spina sarà interessato l’intero centro abitato, compresa via Valle Ussarola e via Romea. Come spiegato dalla stessa società potranno verificarsi cali di pressione anche in vie limitrofe a quelle indicate e la temporanea fuoriuscita di acqua torbida dai rubinetti che si esaurirà in breve tempo.