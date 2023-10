Lavori alla rete idrica. Disagi a Gallo

Lavori a una condotta dell’acqua, mercoledì a Gallo di Poggio Renatico richiederanno l’interruzione del servizio idrico. Mercoledì, infatti, un intervento dei tecnici del Gruppo Hera a Malalbergo comporterà la sospensione dell’erogazione dell’acqua nella località in provincia di Ferrara. I tecnici saranno impegnati dalle 7 alle 19 circa, in un intervento programmato di potenziamento della rete idrica a Malalbergo. Il cantiere comporterà l’interruzione della distribuzione dell’acqua, per tutta la durata dei lavori, nella vicina frazione di Gallo, nel Comune di Poggio Renatico. Il Gruppo Hera ricorda che alla ripresa del servizio idrico è necessario lasciare scorrere l’acqua per qualche minuto prima di utilizzarla. In caso di maltempo l’intervento verrà riprogrammato.