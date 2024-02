Lavori alla rete idrica. Domani previsti disagi. Ecco l’elenco delle vie

Per lavori di manutenzione alla rete idrica, domani dalle 8.30 alle 16 verrà sospesa l’erogazione di acqua potabile nei territori comunali di Codigoro, Fiscaglia e Lagosanto, come comunicato dalla società Cadf. Nello specifico, nel comune di Codigoro saranno interessate le vie: B. Buozzi, Don G. Minzoni, C. Pisacane, G. Marconi, Tigli, G. Mazzini, Risorgimento, XXV Aprile e la strada provinciale 53 località per Lagosanto. Nel comune di Fiscaglia, ad essere interessate saranno le vie Castagnina, Canale Bastione, Canale Sant’Antonio, Tigli, Alessandro Volta, Macchinetta, Via Livello, Savanella, Codigoro, Corbazza, e Canovetta nella località di Massa Fiscaglia. Infine, nel Comune Lagosanto sarà interessata la Sp 53 località per Lagosanto. Da parte della società Cadf viene evidenziato che potrebbero verificarsi cali di pressione anche nelle vie limitrofe a quelle indicate, sempre nella medesima fascia oraria. La sospensione, inoltre, potrebbe provocare la temporanea fuoriuscita di acqua torbida dai rubinetti, che si esaurirà in breve tempo. Sempre domani dalle 8.30 alle 12 è prevista la sospensione dell’erogazione d’acqua anche nella zona artigianale Sipro a Corte Centrale.