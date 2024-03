Lavori alla rete idrica. Intervento programmato in via Lidi Ferraresi

A causa di alcuni lavori alla rete idrica, in programma lunedì in via Lidi Ferraresi a Ostellato, Cadf comunica che proprio in quella zona potranno esserci problemi di erogazione dell’acqua potabile dai rubinetti. L’intervento è in programma dall’intersezione strada Cantone Quinta fino a Strada Luisa, dalle 8 alle 12. Al termine dell’intervento il flusso idrico dovrebbe tornare gradualmente regolare, con fuoriuscita all’inizio di acqua torbida, situazione che dovrebbe man mano regolarizzarsi. Le opere saranno posticipate in caso di pioggia.