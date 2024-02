Lavori alla rete idrica, lunedì scuole chiuse

Per lavori di manutenzione straordinaria agli organi di intercettazione della rete di adduzione idrica presso la centrale di potabilizzazione di Ro, lunedì dalle 7 alle 20 verrà sospesa l’erogazione di acqua potabile nelle intere località di Ro, Zocca e Ruina, nel territorio comunale di Riva del Po. Si potranno verificare cali di pressione nelle intere località di Alberone e Guarda. La sospensione e riattivazione del flusso idrico potranno causare la temporanea fuoriuscita di acqua torbida dai rubinetti che si esaurirà in breve tempo. A darne comunicazione, attraverso la propria pagina Facebook, è la società Cadf. A fronte di tale intervento, nella giornata di ieri è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune interessato l’ordinanza del sindaco Andrea Zamboni, con la quale viene disposta la chiusura per la giornata di lunedì della scuola primaria e secondaria di Ro, della scuola per l’Infanzia di Zocca, e dell’ufficio anagrafe nella sede municipale di Ro, per evitare che possano verificarsi disagi a seguito della sospensione dell’erogazione idrica. Sempre da Cadf viene comunicato che lunedì, sempre nella stessa fascia oraria, la sospensione interesserà anche via Fossa Lavezzola, via Po, via Modena e via Pioppette nel Comune di Copparo, dove si potranno anche verificare cali di pressione nell’intero capoluogo.

v.f.