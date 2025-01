Lavori alla rete, utenze senza acqua

Lunedì, dalle 8,30, i tecnici del Gruppo Hera eseguiranno un intervento sulla rete idrica di Ferrara, all’incrocio tra via Carlo Mayr e via Spronello. I lavori, che dovrebbero concludersi attorno alle 17,30, comporteranno dal primo pomeriggio l’interruzione del servizio ad alcune utenze, preventivamente avvertite, delle vie Carlo Mayr e Spronello. Nell’area interessata dal cantiere sarà permesso il transito veicolare, ad eccezione degli autobus, che seguiranno temporaneamente un percorso alternativo. In caso di maltempo l’intervento sarà riprogrammato il giorno successivo. I lavori sono fondamentali per quanto riguarda la manutenzione delle condotte. I tecnici lavoreranno per concludere l’intervento secondo i tempi programmati.