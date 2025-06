Lavori alla sede della Croce Rossa:: "Misure necessarie"

L’obiettivo è quello di adeguare la struttura di via Goldoni n. 52, allo scopo di implementare i servizi a beneficio dei cittadini. Per questa ragione, da lunedì partiranno i lavori di ristrutturazione di alcune parti dell’immobile, che consentiranno, ad esempio, di avere bagni attrezzati per i diversamente abili nella sede della Croce Rossa. Per ovviare a quelle che saranno le necessità del cantiere, l’Ausl ha già annunciato da circa un paio di settimane il temporaneo trasferimento della sede dell’Infermiere di famiglia e di comunità (Ifec) momentaneamente spostata all’interno della Casa della Comunità di via Dazio. Rimarrà funzionale l’attività della Croce Rossa, con i locali adibiti a ricovero mezzi, mentre sarà temporaneamente sospesa l’attività dell’ambulatorio medico volontario gestito da Anteas (il responsabile è Paolo Paramucchi) e Lions Club Bondeno. Per il Lions, il responsabile è il dottor Paolo Saltari che ammette: "Siamo molto soddisfatti delle opere che potranno migliorare la funzionalità della sede. La nostra attività riprenderà il primo settembre".