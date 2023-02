Sono in fase di completamento gli interventi per il miglioramento dell’accessibilità, il superamento delle barriere architettoniche e l’aggiornamento dell’impianto antincendio che hanno visto coinvolti alcuni spazi del Complesso Pomposiano. In particolare, la parte conclusiva dei lavori prevede la demolizione e la ricostruzione della rampa di accesso frontale alla chiesa di S. Maria e l’aggiornamento dell’impianto antincendio all’interno della chiesa stessa.

Per effettuare i suddetti lavori, si rende necessaria la parziale e temporanea variazione al percorso di accesso e agli spazi di visita, da mercoledì 15 a giovedì 16 febbraio e da sabato 18 a venerdì 24 febbraio, l’uscita dalla chiesa di S. Maria avverrà dalla porta di accesso laterale che affaccia sul chiostro per poi concludersi con l’uscita dal cancellino addossato all’atrio della chiesa. Poi da venerdì 17 febbraio l’uscita dalla chiesa avverrà tramite un passaggio, predisposto dalla ditta incaricata dei lavori di adeguamento.