Lavori all’edificio ’Resegone’. Il centro torna a risplendere

Il centro cittadino di Mirabello, è attualmente interessato ad alcune operazioni di riqualificazione e pulizia. A seguito dei lavori di demolizione e nuova costruzione dell’immobile denominato “Resegone”, si è reso necessario lo sgombero degli arredi e dell’area per permettere l’accantieramento futuro della ditta che eseguirà i lavori. La piazza Cardinal Battaglini, tornerà completamente fruibile alla città, una volta terminati i lavori sia sull’immobile, sia sulla Chiesa che dimora sulla piazza.

Inoltre si sta procedendo, come da ordinanza, a pulizie straordinarie di corso Italia, come spiega l’assessore Gianfranco Guizzardi: "Queste pulizie straordinarie si sono rese necessarie per questioni di decoro urbano, dato che quelle ordinarie non sono state ritenute necessarie; prevediamo dunque più di un passaggio della spazzatrice mobile. Le pulizie sono previste anche nei parcheggi e su tutta la ciclabile di Corso Italia. Ci teniamo che il territorio sia sempre curato sotto ogni punto di vista. A tal proposito è previsto un sopralluogo con Cmv proprio nella giornata di domani, in modo da accelerare i tempi". Un rstyling atteso da tempo che restituisce una parte del territorio alla cittadinanza. Lavori importanti quelli effettuati dall’amministrazione comunale. In questo modo il Comune resituisce il decoro urbano alla piazza centrale. Gli interventi sono previsti anche nei parcheggi e su tutta la ciclabile di Corso Italia.