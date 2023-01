Lavori all’ex mulino Cambia la viabilità

Da dicembre si sta lavorando a XII Morelli nell’area abbandonata che affianca via Paratore ora, con un’ordinanza del sindaco – per proseguire l’intervento di demolizione di fabbricati – viene chiuso la transito un tratto della via. Da domani fino al 4 febbraio, dunque, in via Paratore, nel tratto compreso tra via Gallerani e via Dodici Morelli, ci sarà il divieto di circolazione con creazione di strada a fondo chiuso e deviazioni e successivamente, fino al 18, il restringimento della carreggiata. Si tratta di un vecchio comprensorio abbandonato che anticamente era un mulino per poi diventare un luogo con diverse attività paesane, chiuse tutte nei primi anni del 2000. Il sisma aveva poi contribuito a creare ulteriori danni alle strutture e questo aveva provocato negli anni successivi, diversi episodi di crolli ma anche caduta di calcinacci verso la strada. Si è dunque di recente iniziata ad affrontare una seria demolizione e pulizia dell’area, di proprietà privata, che dopo aver affrontato il cantiere con la demolizione manuale, passa ora a quella meccanica riguardando quel muro a ridosso di via Paratore. "La Consulta ha immediatamente vigilato per quanto riguarda la sicurezza stradale e della fermata dell’autobus che è proprio sotto quel muro – ha detto il presidente Matteo Malaguti – questi lavori risolvono le problematiche di caduta di calcinacci e occorrerà questa settimana fare fronte al disagio per raggiungere le scuole".