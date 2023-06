Lavori all’ingresso del Kennedy Stop di alcune ore al parcheggio

Sono stati interrotti intorno alle 17 i lavori in via Darsena all’ingresso del parcheggio Kennedy, uno stop con qualche ora d’anticipo rispetto all’orario delle 20 anche per consentire a centinaia di giovani arrivati in città per il concerto di Radio Bruno di riuscire a posteggiare l’auto in una zona a ridosso del centro. Questa mattina ultimo strascico, con nuovo stop all’ingresso del Kennedy di alcune ore per terminare anche questa fase dei lavori. Nuovo passo verso il percorso di riqualificazione della Darsena. A luglio verranno terminati i lavori sul marciapiede lungo il lato nord della strada, verrà completata l’asfaltatura e finalmente il senso unico diventerà un doppio senso di marcia fino a lambire il parcheggio su piazzale Kennedy. Poi verranno sistemati i marciapiedi sul ‘curvone’ che arriva da via Bologna. Ultime tappe di un’opera costata milioni e sacrifici dei cittadini che "hanno portato pazienza" e potranno vedere il disegno della nuova darsena in settembre, molto probabilmente prima del fischio d’inizio dell’anno scolastico.

Giovedì mattina l’ingresso al parcheggio è stato chiuso dalle 13 alle 17. Qualche disagio dovuto soprattutto alla mancanza d’informazioni. La notizia è arrivata con i giornali, spesso con il tam tam tra amici e conoscenti. Molti automobilisti si sono ’salvati’ perché hanno parcheggiato l’auto nel corso della mattinata. Come Roberto Bertelli, arrivato in città da Vicenza. "Non ne sapevo nulla", dice mentre esce a piedi dal parcheggio dopo aver lasciato la vettura. Anche Sara Galli, dipendente in un negozio del centro, era all’oscuro dello stop al Kennedy. Barbara Palladara, con la figlia, doveva parcheggiare l’auto anzhe nel pomeriggio. "E’ chiuso, dovrò rinunciare", dice.

m. b.