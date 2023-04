Lavori allo stadio, è scontro: "Costi eccessivi"

Il piano triennale delle opere pubbliche 2023-2025, incentrato sui fondi europei legati al Pnrr, ma soprattutto una variazione di bilancio di 950 mila euro per coprire una maggiore spesa per il nuovo stadio "Lucio Mongardi" di Argenta, è stato al centro del consiglio comunale dell’altra sera, operazione avversata da tutte le opposizioni: Movimento 5 Stelle, Lega e lista civica Argenta Rinnovamento. La giunta Baldini ha recepito una variazione al Dup, Documento unico di programmazione, che rappresenta il presupposto necessario di tutti gli altri strumenti di programmazione. "La variazione – spiega il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici, Sauro Borea – servirà a coprire una maggiore spesa per l’incremento dei costi di materie prime e progettazione di 950 mila euro, risorse coperte da un mutuo che intendiamo accendere, ma speriamo di ottenere soldi supplementari dal Fondo regionale per l’aumento dei prezzi". Un’occhiata al costo per il nuovo stadio: "Il costo del primo stralcio – riprende il vicesindaco – è salito da 3,650 a 4,6 milioni; comprende la demolizione dell’attuale tribuna e della recinzione, la costruzione di una nuova tribuna dalla parte opposta e nuovi spogliatoi, mentre le opere accessorie sono inserite in un secondo stralcio, comprensive di un secondo campo di calcio e nuova illuminazione. Contiamo di andare a gara con il progetto definitivo entro il 2023". L’operazione finanziaria non è piaciuta alle opposizioni. Molto critica il capogruppo di Argenta Rinnovamento, Gabriella Azzalli: "Lo stadio comunale, che il Comune ha ricomprato da Soelia dopo che questa, con anni di incuria, lo aveva ridotto a un campo di patate, ha ottenuto fondi del Pnrr per il suo rifacimento. È un progetto sproporzionato per le nostre esigenze e comporta un impegno finanziario per il Comune. Anticipare oggi 950 mila euro ci espone al rischio di perderli qualora non venissero rispettati i tempi di realizzazione. E sa tanto di presa in giro, dopo che per anni si è detto che non c’erano soldi neppure per la manutenzione". Si unisce al coro Ottavio Curtarello della Lega. "Il fondo cassa del comune era di circa 8 milioni prima di questa operazione, alla fine ne resterebbero solo due".

Franco Vanini