Lavori anti-allagamenti Sì al progetto definitivo

CENTO

La giunta comunale di Cento ha appena approvato il progetto definitivo in linea tecnica per la "realizzazione di un impianto di sollevamento fognario meteorico posto nel comune di Cento in via IV Novembre all’intersezione con Via Malpighi. L’area interessata è anche quella stradale e si dovrà certamente fare i conti con i vari disagi alla circolazione per i lavori. Tutto parte dal fatto che in occasione di eventi meteorici di estrema entità verificatisi nel corso degli anni sul territorio, alcune zone del centro urbano del Comune di Cento sono risultate oggetto di diffusi allagamenti, e principalmente le maggiori criticità sono presenti nella parte sud di via del Curato e Via Bologna a Sud-Ovest, via Lavinino e via XX Settembre a Sud Est e a nord del centro storico, in corrispondenza della prima parte del collettore di via di Mezzo.

Per ridurre le criticità evidenziate sono stati proposti una serie di interventi, fra cui quello di Hera, ovvero la realizzazione di un impianto di sollevamento di acque meteoriche nella zona a nord del centro storico, in vicinanza di Piazzale Bonzagni, con la finalità di allontanare dal sistema fognario volumi di acque meteoriche verso il Canale di Cento gestito dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

L’intervento vede dunque la realizzazione in zona Piazzale Bonzagni, di una vasca con impianto di sollevamento con volume utile di circa 80 mc e superficie di 90 mq, dotata di due pompe tipo "idrovora" che servirà ad allontanare una parte delle acque meteoriche del centro storico in tempi più rapidi, riducendo il riempimento dei condotti tombinati e portando ad un alleggerimento complessivo del sistema in condizioni di precipitazioni. Interverrà a fronte di importanti eventi meteorici di ridotta frequenza nell’arco dell’anno e in condizioni di livelli di pressione sonora alterati dalle condizioni atmosferiche. Per quanto riguarda gli odori, il vano del sollevamento sarà sigillato con appositi chiusini mentre l’apertura sul canale verrà di nuovo confinata con lamiere tagliate su misura per gli ingressi idraulici, guarnite con silicone. La parte delle pompe idrovore ubicata fuori terra sarà poi delimitata, per mitigarne l’impatto visivo.

l.g.