"Lavori, avanti. Presto nuovi ambulatori"

Visita della direttrice generale delle Aziende Sanitarie ferraresi Nicoletta Natalini alla Casa della

Comunità Cittadella San Rocco. Una giornata ricca di contenuti per toccare con mano l’evoluzione della struttura sanitaria, incontrare i professionisti, rafforzare la collaborazione con il Comune e fare il punto sui cantieri Pnrr. Ad accoglierla, la direttrice del Distretto Centro Nord Marilena Bacilieri. "Una bellissima esperienza – ha sottolineato Natalini – . Ho potuto vedere l’evoluzione di quello che avevo lasciato anni fa, e che è stato non solo portato a compimento, ma arricchito di tantissimi altri servizi in spazi rinnovati. Ci sono delle aree che sono nuove, già funzionanti, alcuni cantieri ancora in rifacimento, e tantissime persone che popolano le aree di Cittadella San Rocco perché vengono a fruire di servizi sanitari e sociosanitari. È stato importante anche l’incontro con l’assessore comunale Coletti. Una parte dell’anello è occupato da servizi e sportelli dell’Asp e sociosanitari". La Cittadella è un punto di riferimento per tantissimi investimenti. Si tratta di interventi in parte già finanziati con fondi Pnrr ed in parte che saranno realizzati con un finanziamento statale. "I lavori in corso presso la Cittadella S. Rocco stanno avanzando – ha spiegato l’architetto Giovanni Peressotti – secondo il programma. Abbiamo un intervento che consentirà la realizzazione della residenza psichiatrica ’La Luna’, ma abbiamo anche l’intervento per la realizzazione di ulteriori ambulatori destinati proprio alla Casa di Comunità, che sarà completato e attivato a metà del 2026, che è la scadenza che ci impone il piano".