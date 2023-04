Lavori Cadf sulla rete fognaria

La società Cadf, nella giornata di martedì scorso, ha eseguito nuovi interventi di pulizia, lavaggio e video-ispezione della rete fognaria per capirne lo stato conservativo in vista degli interventi di riqualificazione del centro nell’ambito del progetto ‘Rigenera Copparo 01: restauro delle piazze del centro storico di Copparo’, finanziate con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Gli operatori, inoltre, hanno effettuato una verifica del nodo idrico. Questa serie di attività, che hanno visto impegnata la società Cadf, hanno lo scopo di valutare eventuali opere da eseguire durante gli scavi per il rifacimento delle pavimentazioni del centro e da ottimizzare le lavorazioni, evitando di intervenire dopo la riqualificazione delle piazze del centro storico previste. La progettazione ‘Rigenera Copparo 01’, intanto, sta arrivando a chiusura della fase esecutiva.