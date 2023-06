Lavori Cadf sulla rete idrica

Per lavori di manutenzione alla rete idrica, la società Cadf annuncia la sospensione dell’erogazione di acqua potabile dalle 22 di stasera alle 5 di domani nei territori comunali di Riva del Po e Copparo. Nello specifico, per Riva del Po saranno interessate le intere località di Guarda, Alberone, Ro, Zocca, Ruina. Nel territorio comunale di Copparo, invece, la sospensione interesserà le vie Guarda, Canal Bianco, Modena, Chiesoline, Murarolo, Cimitero e Comunale per Ponte San Pietro. Si potranno comunque verificare cali di pressione nell’intero capoluogo. La sospensione e riattivazione del flusso idrico potranno causare la temporanea fuoriuscita di acqua torbida dai rubinetti che si esaurirà in breve tempo. In caso di pioggia l’intervento verrà posticipato in data da destinarsi, come specificato nella comunicazione di Cadf attraverso i propri canali social.