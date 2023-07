Lavori Cadf sulla rete Possibili cali di pressione

Per lavori di manutenzione straordinaria alla rete idrica, dalle 23 di domani alle 5 del mattino di venerdì 14 luglio saranno possibili cali di pressione e brevi interruzioni nell’erogazione di acqua potabile sull’intero territorio comunale di Copparo. A darne notizia è la società Cadf che gestisce il servizio idrico in undici comuni del Basso Ferrarese, compreso quello di Copparo. Nel corso dei lavori potranno verificarsi cali di pressione anche in località limitrofe. La sospensione e riattivazione del flusso idrico potranno causare la temporanea fuoriuscita di acqua torbida dai rubinetti.