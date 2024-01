Durante i lavori al Conservatorio spuntano ossa umane

Ferrara, 24 gennaio 2024 - Scoperta singolare quanto macabra, ieri mattina, nei pressi dell’ex cella dove venne segregato il poeta Torquato Tasso. Pezzi di ossa umane, probabilmente parti di femori, sono emersi dal fango durante i lavori al Conservatorio Frescobaldi, in particolare le opere per l’impianto di condizionamento, sul retro dell’istituto. Possibile immaginare lo stupore degli operai che si sono trovati di fronte a quei frammenti che quasi certamente sono umane, anche se ovviamente servono ulteriori approfondimenti scientifici per riuscire a dare uno spaccato temporale.

Appena dopo aver notato quei frammenti di scheletro umano, è stata informata la direzione dei lavori, ma anche l’amministrazione comunale e la Procura per opportuna conoscenza. Il ritiro è stato compiuto ad opera dell’Amsef e gli accertamenti successivi saranno a carico dei tecnici dell’Azienda sanitaria locale. Probabile che venga aperto anche un fascicolo d’inchiesta disporre tutti gli accertamenti che dovessero essere ritenuti utili.

Guardando un po’ di cenni storici, nel 1570 in via Boldini venne costruita una nuova ala dell’allora ospedale Sant’Anna, destinata ai malati di mente. Nove anni dopo, dal 1579 al 1586, Torquato Tasso venne incarcerato lì per volere di Alfonso d’Este, con l’accusa di aver lanciato un coltello a un servitore. Quando poi nel 1927 l’ospedale si spostò in corso Giovecca, quell’ala del sanatorio venne demolita. La cella viene però ricostruita a poca distanza, con il recupero di alcuni pezzi originali, tra cui il portone e il chiavistello.

re. fe.