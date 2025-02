Lavori del Cadf sulla rete idrica: disagi a Vaccolino

Per lavori di manutenzione straordinaria alla rete idrica programmati da Cadf, oggi dalle 8 alle 18 sarà sospesa l’erogazione di acqua potabile a Vaccolino capoluogo, via Valle Staffano, strada Romea Vaccolino dal fiume Po di Volano all’incrocio con via Poderale Valli Basse (Comune di Comacchio); in località Lovara, dall’incrocio con via della Cooperazione a quello con il fiume Po di Volano, via del Diavolo (Comune di Codigoro); via del Boschetto, via Curolla, strada Gattola (Comune di Lagosanto). Potranno verificarsi cali di pressione anche in vie limitrofe a quelle indicate. La sospensione e riattivazione del flusso idrico potranno causare la temporanea fuoriuscita di acqua torbida dai rubinetti che si esaurirà in breve tempo. In caso di maltempo l’intervento è posticipato in data da destinarsi.