Lavori del Pnrr vicino all’ex cinema

I lavori di "Rigenera Copparo 01: restauro delle piazze del centro storico di Copparo", finanziati con fondi del Pnrr destinati alla rigenerazione urbana, stanno procedendo con la realizzazione degli sbancamenti sul tratto del viale antistante l’ex cinema. Questa fase è successiva alla ripavimentazione dei tratti di piazza della Libertà, fronte scuole, e di via Roma, fronte ex caserma, fronte municipio e a fianco del Bar Jolly.

Gli interventi in corso riguardano il rifacimento della pavimentazione stradale e dei marciapiedi che costeggiano il portico commerciale su piazza della Libertà. In particolare, si metterà mano al rifacimento delle dorsali impiantistiche principali e ai punti di raccolta delle acque meteoriche, quindi si procederà alla sostituzione del pavimento in asfalto con una superficie in cubetti di porfido e granito, così come già eseguita sul lato opposto, davanti alla primaria "Oreste Marchesi".

Il cantiere è stato suddiviso in due blocchi per ridurre il disagio alle attività commerciali e ai residenti che hanno accesso al cortile retrostante il palazzo. La conclusione di questo primo blocco è prevista entro il mese di marzo, per poi proseguire sul restante tratto di strada.