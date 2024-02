Lavori della società Cadf alla rete idrica: "Sono previste sospensioni dell’acqua"

Per lavori di manutenzione alla rete idrica da parte programmati dalla società Cadf, domani sono previste sospensioni dell’erogazione dell’acqua potabile in alcuni territori comunali. Nel Comune di Tresignana, domani dalle 8.30 alle 14, la sospensione interesserà l’intera località di Tresigallo (si potranno comunque verificare cali di pressione anche in zone limitrofe). Sempre domani, dalle 8.30 alle 18, la sospensione interesserà via Convento (Comune di Riva del Po), via Belvedere (Comune di Jolanda di Savoia) e le località Vittoria, per Ariano, Corte Schiavina e via Gran Linea nel Comune di Codigoro.