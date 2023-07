Lavori di asfaltatura Per quattro giorni scatta il senso unico

Da lunedì inizieranno i lavori, programmati dal Comune di Ferrara, per il rifacimento del manto stradale di via Canani nel tratto da via Boldrini al fondo chiuso. Salvo imprevisti o avverse condizioni meteo, i lavori avranno la durata di 4 giorni lavorativi, durante i quali la viabilità sarà gestita con senso unico alternato. Nella giornata di lunedì saranno, in particolare, realizzati lavori propedeutici agli interventi di asfaltatura, mentre la demolizione della pavimentazione stradale inizierà da martedì. Successivamente sarà realizzata la segnaletica orizzontale.