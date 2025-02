Lavori di asfaltatura, spesi 900mila euro

È iniziato nella mattinata di giovedì da via Bolognesi, il quinto step di asfaltature sul territorio copparese. Per questo pacchetto di lavori di manutenzione e ripristino delle strade comunali sono stati investiti 900mila euro. L’intervento su via Bolognesi consiste nella fresatura del manto stradale per uno spessore di tre centimetri e, in alcuni tratti da bonificare, di sette centimetri, nella stesa di bitume per la ricostruzione delle zone bonificate. Nell’area incrocio con via Mezzavilla si procederà alla bitumatura delle superfici, nella stesa di bitume per tappeto d’usura e nella realizzazione della segnaletica orizzontale. Il pacchetto prevede cantieri anche su via Longo, vicolo dell’Unità, via G. Amendola, via U. La Malfa, via della Costituzione, via Nenni, via M. Fedozzi, vicolo della Pace, via D. Malagutti, via G. Succi, via Risorgimento, via Ortigara, vicolo dell’Unità – dell’Uguaglianza, via Sant’Antonio e via Vittorio Veneto. Una serie di interventi, dunque, per garantire la cura e la sicurezza lungo le strade del territorio.