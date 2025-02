Lavori di bonifica bellica sul ponte. Squadre in azione a Coccanile

È in corso in questi giorni a Coccanile l’intervento di bonifica bellica, prescritto dalla normativa, in vista i lavori di ripristino e adeguamento del ponte in muratura e acciaio sul Canal Bianco. Si rende infatti necessario scongiurare il pericolo di interferenze delle lavorazioni con eventuali ordigni inesplosi, visto che il territorio comunale è stato interessato da bombardamenti durante la guerra. La società Bord&Geo di Padova sta eseguendo indagini geofisiche mediante tomografia elettrica 3D nell’area che sarà interessata dal cantiere. In particolare si sta indagando un’estensione di circa 66 mq, ubicata sia a monte sia a valle della struttura, interessata dalla realizzazione dei micropali. Nel frattempo si sta redigendo il contratto con la ditta Cimoter, aggiudicataria dell’opera dell’importo complessivo stimato di 850mila euro. I lavori in via Primo Boccati consisteranno nella sostituzione dell’impalcato esistente, in struttura mista acciaio-calcestruzzo, con elementi in calcestruzzo armato prefabbricato di nuova realizzazione, nella ricostruzione delle spalle e realizzazione di relative fondazioni in micropali, nella demolizione delle pile esistenti e nella realizzazione nuova pavimentazione stradale. Restando in tema di lavori, anche nel Copparese saranno interessate interventi di installazione della segnaletica verticale, previsti su tutte le strade provinciali.

Pertanto dalle 7 di domani e fino a fine lavori, in prossimità dei cantieri, sarà istituito temporaneamente il senso unico alternato regolato con semaforo o da movieri, il limite di velocità e il divieto di sorpasso.