Lavori di Cadf nell’area del depuratore. Scatta il divieto di transito per le auto

Per lavori da eseguire nell’area del depuratore, a cura della società Cadf, ad Ambrogio in via Bonfieni è istituito un divieto di transito temporaneo per tutti i veicoli e pedoni nel tratto antistante la struttura, dalle 17 di domani alle 17 di giovedì 30 gennaio, e comunque sino a termine lavori. È dunque prevista la deviazione del traffico veicolare e pedonale sulle vie Gnani, Ghiraldi, San Carlo e Capozza o, in alternativa, sulle vie Zappaterra, Faccini, Salmastri e Capozza. Sempre per l’intervento sul depuratore nella frazione copparese, in via Vallazza è istituito un divieto di transito per tutti i veicoli e pedoni nel tratto antistante la struttura, nella giornata di oggi dalle 8 alle 11.