Lavori di Hera all’acquedotto: possibili disagi

Il Gruppo Hera comunica che dalle 21 di giovedì 29 maggio alle 7.30 di venerdì 30 maggio, per lavori programmati di collegamento alla nuova rete adduttrice dell’acquedotto di San Pietro in Casale, potranno verificarsi cali nella pressione dell’acqua distribuita a Poggio Renatico.

I lavori saranno eseguiti in orario notturno per ridurre al minimo i disagi.

Al ripristino del servizio, l’acqua potrà presentare una colorazione rossastra che non ne pregiudica la potabilità e che non è dannosa per la salute.

In caso di maltempo l’intervento sarà riprogrammato martedì 3 giugno. Per informazioni è sempre a disposizione 24 ore su 24 il numero di Pronto Intervento Hera per le reti idriche 800.713.900, a cui i cittadini possono segnalare guasti e rotture.