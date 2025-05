Lavori di Hera in centro storico

Hera provvederà a sostituire per intero la condotta idrica a servizio di case e imprese nella zona di fronte al Duomo di Bondeno, dove sono in corso i lavori di riqualificazione. I lavori sono iniziati lunedì e proseguiranno per due settimane. Lo annunica l’amministrazione comunale, che rassicura: "I residenti e le attività non subiranno disagi da questi interventi, dato che non verrà interrotto il servizio idrico". "Ringrazio Hera per il dialogo costruttivo orientato alla miglioria del territorio e per l’esecuzione a loro spese dell’intervento – sottolinea il Simone Saletti –. La zona oggetto dei lavori è naturalmente una delle più antiche e storiche del Capoluogo, perciò la sostituzione dell’intera condotta idrica servirà anche a prevenire potenziali rotture connesse alla nuova pavimentazione in pavé dell’area, onde evitare spiacevoli tagli o ripristini a lavori conclusi".