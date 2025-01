Lavori di manutenzione alla Cittadella San Rocco

Prenderanno il via da lunedì 20 gennaio i lavori di manutenzione del verde alla Casa della Comunità Cittadella San Rocco. Per permettere l’esecuzione dell’intervento è prevista una riduzione delle aree adibite oggi a parcheggio; una situazione temporanea che verrà segnalata con il posizionamento degli appositi cartelli di divieto di sosta nelle zone interessate, per limitare i disagi a personale e utenza.

Le operazioni di manutenzione su alcuni alberi, che comprendono una serie di interventi di potatura di consolidamento e di rimonda del secco, inizieranno dai pini presenti all’ingresso più grande di via Rampari di San Rocco, per proseguire con il confine est nei pressi dell’ex eliporto.

Per consentire i lavori, a partire da ieri, sono stati posizionati i primi cartelli di divieto di sosta temporanei su via Rampari fino al termine dell’intervento previsto.

re. fe.