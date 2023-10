Lavori di ripristino degli argini di Idice e Sillaro

La stagione delle piogge è alle porte. E ci si chiede a che punto stanno i lavori di ripristino degli argini e di messa in sicurezza idraulica dei torrenti Idice e Sillaro danneggiati dalle recenti esondazioni. L’interrogativo è stato fatto proprio da Enrico Donati, del Pd, che lo ha girato al vicensindaco Andrea Borea. "Inizio dall’Idice-spiega-dove l’intervento riguarda le sponde a valle del ponte della Motta, crollato a seguito del cedimento di un’ansa a Vedrana e San Martino in Argine, nel bolognese. Il cantiere, assegnato a giugno, chiuderà ad inizio 2024. Mentre, accantonata la parziale creazione di nuovi diaframmi non più necessari, col finanziamento dedicato verrà risezionato l’alveo della stessa struttura sino al ponte di Sant’Antonio. Si segnala inoltre l’esecuzione di tagli e sfalci della vegetazione, da prolungare sino a Campotto. Lo stesso dicasi per il fiume Quaderna. Uguali opere di rinforzo delle arginature, di pulizia e deforestazione delle golene sono state effettuate anche lungo il Sillaro, sino in Via Cardinala, dove è stata tra l’altro rimessa in funzione l’omonima chiavica. Ma tra le priorità c’è pure l’individuazione e tombinamento di tane e buche scavate da nutrie ed altri animali che causano frane e smottamenti". Il territorio provinciale per le sue peculiarità altimetriche, morfologiche e climatiche è particolarmente complesso, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti idraulici. La Provincia di Ferrara è infatti attraversata da importanti corsi d’acqua quali Po, Reno e Panaro oltre che da una fitta rete di canali regimati artificialmente dai consorzi di bonifica, grazie ai quali circa il 40% del territorio viene mantenuto al di sopra del livello medio del mare.

n.m.