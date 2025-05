Lavori di riqualificazione al ponte. Sospesa l’acqua per venti utenze

Nell’ambito della prossima riqualificazione del ponte in via Bondenese Casumaro (strada provinciale 13) a Cento, il Gruppo Hera ha programmato in collaborazione con la Provincia di Ferrara e l’Amministrazione comunale, un intervento di bypass della rete idrica all’intersezione con via Ponticelli, per eliminare le interferenze dei sottoservizi con il futuro cantiere stradale.

Per permettere i lavori, a cura di Heratech, martedì 20 maggio dalle ore 8 alle ore 17 circa, sarà necessario interrompere l’erogazione dell’acqua a una ventina di utenze. L’intervento, che prevede il temporaneo spostamento di una tubatura propedeutico al restyling del ponte, comporterà inoltre cali di pressione o interruzioni parziali del servizio nei territori di Casumaro e Reno Centese. Per limitare il disagio, in piazza Donatori del Sangue a Casumaro è stato predisposto il servizio alternativo con autobotte, che il 20 maggio stazionerà a partire dalle ore 8. Il mezzo è dotato di cannelle per il prelievo dell’acqua potabile. Le utenze sensibili come scuole e luoghi di cura saranno preallertate. Si ricorda che alla ripresa del servizio il cliente è pregato di lasciare scorrere l’acqua per qualche minuto prima di utilizzarla.