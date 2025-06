Lavori di riqualificazione alla scuola elementare per 616mila euro

Concluso l’anno scolastico, alla scuola primaria “Oreste Marchesi” sono ripresi i lavori previsti dal progetto di riqualificazione “Rigenera Copparo 03”, finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. L’intervento, dell’importo di 616mila euro (di cui 600mila provenienti da fondi Pnrr), è affidato alla ditta Govoni Costruzioni, e seguito dalla società partecipata Patrimonio Copparo. Quello attualmente in corso, è il terzo e ultimo step di lavori che andrà a completarsi entro la ripartenza del nuovo anno scolastico. Si ricorda che il cantiere ha seguito un preciso cronoprogramma, allo scopo di non interferire con lo svolgimento delle attività didattiche: infatti, i lavori sono stati suddivisi in tre fasi da realizzarsi nel corso dei periodi estivi e, quindi, di sospensione delle lezioni per le vacanze. Questa fase conclusiva prevede il consolidamento dei solai non ancora interessati dagli interventi precedenti, situati al primo piano — in particolare, il corridoio distributivo e le due aule poste alle estremità dell’edificio. I lavori consistono nella realizzazione di una soletta in calcestruzzo collaborante, rinforzata mediante appositi connettori, con l’obiettivo di garantire una maggiore rigidezza del piano, incrementare la portanza ai carichi statici e ridurne la deformabilità. L’obiettivo generale dell’intervento è dotare l’edificio di orizzontamenti ad elevata rigidezza, in continuità con i lavori già realizzati durante le estati del 2023 e del 2024, che hanno interessato il consolidamento di altre porzioni di solaio e di alcune murature verticali. Sempre nell’ambito di questo progetto, è stato inoltre avviato il restauro delle facciate esterne, condotto in accordo con i funzionari della Soprintendenza di Ferrara.