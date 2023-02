Oggi si avvierà un ulteriore lotto dei lavori di riqualificazione di via Mazzini, nel centro di Argenta. Si interverrà nell’ultimo tratto di via Mazzini che fino ad adesso era rimasto transitabile, che corrisponde all’intersezione tra la stessa e le vie Garibaldi e Vianelli. Per questo motivo è necessario un cambio della viabilità, che prevede la chiusura di via Mazzini dall’incrocio con via Matteotti; la chiusura di via Garibaldi nel tratto compreso tra via Vandini e via Mazzini (che diventerà a fondo chiuso) con istituzione di un doppio senso di marcia consentendo l’accesso ai residenti, il carico e scarico, la gestione delle emergenze e lo svolgimento del mercato.