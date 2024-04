Lavori e lamentele. Qualcuno ha poca memoria

Ultimamente ho letto varie lamentele per i lavori in città. E prima che per anni non facevano nulla? Strade e marcapiedi versavano in uno stato pietoso e nessuno si lamentava. Certo certi lavori nella zona di Piangipane potevano essere migliorati ma prima non si ricordano come era messa? Il giardino tutto sgretolato che cadeva dalla discesa. Il pavimento del chiosco dismesso che è rimasto lì per 25 anni senza che nessuno intervenisse. Sicuramente c’è il passaggio pedonale tra via della Grotta e Piangipane che è sempre coperto da camioncini e dovrebbe essere più largo e più visibile dalle auto. Nel primo tratto di via della Grotta manca un lampione. E comunque anche prima la situazione era così per chi se lo è dimenticato. Certamente i posti auto sono calati e comunque l’assessore comunale ha garantito dei nuovi parcheggi gratuiti che dovrebbero essere realizzati in Rampari. Non lamentiamoci sempre e cerchiamo di vedere anche i lati positivi di questi lavori e di quanto è stato realizzato. Forse la zona era bella prima con marciapiedi rotti e le corriere che inquinavano la zona? Poi ognuno è libero di pensarla come crede ed è giusto esternarlo.

M. Fantini

***

TRAFFICO IN TILT

L’altro giorno stavano facendo un trasloco, davanti alla casa è stato piazzato un camion che bloccava il traffico. Questi lavori vanno segnalati meglio.

Lettera firmata