Lavori e nuove assunzioni. Cambia la gestione dei cimiteri

Il mese di ottobre dovrebbe segnare un cambio di passo per la gestione dei cimiteri di Codigoro, dopo i problemi con gli utenti causati dalla precedente. Questo, nelle intenzioni della giunta, grazie all’affidamento, per la durata di un anno, dei servizi cimiteriali, dopo una gara d’appalto, alla società Ser. Cim di Roma. I disagi si erano palesati con lo spegnimento delle luci votive per 40 e più giorni, sulle quali il consigliere di opposizione Marco Barboni aveva interpellato il comune per richiedere se avesse previsto un risarcimento agli utenti che avevano subito quel danno. Antonio Ercolani, direttore tecnico della società, ha annunciato otto nuove assunzioni, fra le quali un’impiegata che sarà presente all’interno del municipio, al piano terra aperto al pubblico dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 11.30 e il martedì dalle 9 alle 12.30. In caso di necessità, ma solo negli orari d’ufficio, reperibile anche al cellulare 327-5955193. Saranno sette gli operatori che si alterneranno nei cimiteri comunali per attività cimiteriali, nonchè di sfalcio e pulizie. "Vogliamo ridare decoro ai cimiteri, luoghi – ha dichiarato il sindaco Alice Zanardi – che necessitano di attenzione e cura e per questo motivo abbiamo voluto cambiare il contratto in essere". Tra i lavori previsti anche la sostituzione delle lampade votive con nuove lampade a Led. Gli interventi già avviati comprendono, a Pontelangorino, il rifacimento dei bagni e delle tinteggiature, per un importo di 15mila euro, con conclusione entro fine anno.

cla. casta.