Lavori in corso agli Estensi: "Il viale sarà un gioiello". Ma c’è chi punta il dito

Aurora Casaro e Chiara Gatti sono al lavoro dietro la scrivania. Il telefono squilla all’agenzia immobiliare Toni Guerzoni, la vetrina con gli annunci che si affaccia su viale Giosuè Carducci. Nell’aria il profumo della primavera e della Pasqua che sembrano ormai alle porte. "Abbiamo avuto davanti all’ingresso i lavori in corso per quasi due anni – raccontano – adesso le ruspe si sono spostate più avanti. E qui hanno lasciato una strada pavimentata, un bel salotto per il nostro lido. Certo, il cantiere è stato lungo, ma alla fine ne è valsa la pena. Gli operai sono gentilissimi, avevano anche collocato una passerella per far entrare i clienti".

Chiara Gatti fa parte di un comitato, si chiama ’Noi che ci crediamo ancora’. Sono tutte donne, stanno già preparando il calendario degli eventi per dare vita al lido. "Facciamo tavolate in strada al chiaro di luna – spiega entusiasta –, sfilate di moda. Vogliamo rilanciare il litorale, far arrivare sempre più turisti". Ci credono, appunto. Hanno i negozi quasi a ridosso dei lavori Maria Cristina Fabbri, Beatrice Felletti e Barbara Zappaterra. Uno scavo che sembra una ferita aperta, uno squarcio lungo il viale. Gli operai, tute e caschetti in testa, sono al lavoro. Maria Cristina Fabbri è al timone da anni della Maison Blanche, negozio di abbigliamento. "Siamo aperti tutto l’anno – racconta –, anche a Natale e nei giorni festivi. Così da 30 anni". Non si nasconde la realtà. "E’ chiaro che i lavori portano disagi, è un cantiere impegnativo, vengono rifatte tutte le condutture, i sottoservizi. Parliamo di opere datate, anche di 20 anni fa. Ma crediamo che questi disagi vadano sopportati, con pazienza. Perché il risultato alla fine ripaga. Lido degli Estensi nel tratto del viale dove le opere sono state concluse è magnifico". Dello stesso avviso anche le colleghe Beatrice Felletti, titolare della gioielleria Oasi, e Barbara Zappaterra, di Christian Raoul. "Nel punto dove ci sono le transenne, all’angolo con viale Dante – spiegano entrambe – faranno una rotonda, con una fontana. Sarà una bella vetrina per i turisti che ci auguriamo arrivino numerosi nell’arco delle ferie di Pasqua".

Poco distante c’è anche un bar, si chiama Fiat lux caffé. Un cliente esce, guarda i lavori, scuote la testa. "Stanno impiegando troppo tempo, ormai qui sembra di vivere in un cantiere aperto". Pier Paolo Carli è il presidente del consiglio comunale, rassicura. "Entro Pasqua anche quel tratto sarà completato. Certo, non posso non sottolineare un aspetto un po’ singolare. Prima dei lavori si chiedeva a gran voce che venisse sistemato il viale per evitare anche il problema degli allagamenti, adesso alcuni di loro protestano proprio per il cantiere. E’ un’opera articolata, i sottoservizi erano devastati, è stato necessario rifarli integralmente. E’ chiaro che ci vuole tempo, ma gli operai stanno lavorando a pieno ritmo e le scadenze verranno rispettate. Il risultato sarà un vantaggio per tutti, il lido degli Estensi diventerà un gioiello".