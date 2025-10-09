Lavori in corso e proteste. Estensi, ingresso cancellato. La rabbia dei commercianti: "Non paghiamo più le tasse"

"E io non pago", urla stupore e rabbia Emanuela Carli, proprietaria del ristorante ’Dal Capitano’ in via Dante (Estensi). Stupore e rabbia che uniscono oltre 140 commercianti e cittadini del Lido, che l’altro giorno non credevano ai loro occhi. "Abbiamo scoperto su Facebook, scorrendo il telefonino, che era stato cancellato, con un colpo di ruspa, uno degli ingressi a Estensi dalla Romea. L’accesso da Ferrara che immette su viale Dante, tagliate fuori tutte le attività che si trovano in una zona storica per il commercio della località balneare". E lei, insieme agli altri commercianti, non pagherà più le tasse al Comune. "Che non poteva non sapere", l’accusa all’amministrazione.

Non poteva non sapere il Comune che, a ridosso del cartello di benvenuto a Estensi, gli operai dell’Anas avevano impresso una svolta alla viabilità. Adesso da quell’incrocio si può entrare nel lido solo se si arriva da Ravenna. L’altra uscita è quella per andare a Ferrara, ma dall’Emilia, da Bologna, dal Veneto non si svolta più verso il lido. "Ci hanno tagliato fuori", l’accusa di Paola Batistini, presidente Lagembiente Comacchio, titolare di un negozio di ferramenta. "Senza alcun preavviso alle attività, ai residenti e ai proprietari di case che si affacciano su viale Dante – precisa – è stata modificata la viabilità di entrata dalla Romea a Estensi. Con il nuovo accesso si potrà entrare al Lido solo provenendo da Ravenna e in uscita solo in direzione Venezia. Le alternative saranno via Leopardi che già in passato ha avuto gravi problemi idrogeologici (nel 2022 con le forti piogge e la mareggiate la via rimase chiusa una settimana con mezzo metro d’acqua) e l’accesso al Logonovo che si trova al termine di Estensi". "Ci siamo già rivolti ad un legale, sarà rivolta fiscale", annuncia Emanuela Carli, al timone del ristorante di famiglia. Gli operai sono al lavoro, ruspe e strisce gialle. "Per tutte queste attività sarà un danno economico ingente", dice Marina Cavicchio, che gestisce il bar Fiat Lux insieme al compagno Andrea Bonazza. "Qui non si fermerà più nessuno e tra l’altro, soprattutto durante la stagione estiva, le auto saranno costrette a percorrere altri due chilometri sulla Romea per accedere a Estensi. Traffico che si unisce a traffico", punta il dito.

Rabbia che si unisce a rabbia. Loris Martini lancia il suo atto d’accusa dal bancone del New Martini Bar. "Ci hanno isolato, ci hanno bypassato. Il 90% dei turisti che arrivano ai lidi provengono da Veneto, Bologna, Ferrara. Così vengono costretti a fare un lungo giro. Si cerca di snellire il traffico sulla Romea e poi partoriscono una mossa del genere?". "Interventi così radicali sulla viabilità, specialmente all’ingresso principale di Lido degli Estensi dalla Romea, dovrebbero essere accompagnati da una comunicazione pubblica chiara e tempestiva. Eppure, ancora una volta, lo veniamo a sapere da un post su Facebook", interviene Vito Troiani, coordinatore Libera Comacchio. La richiesta – un coro unanime –, è quella di realizzare una rotonda. "In tutta Europa – riprende – gli incroci vengono sostituiti da rotonde, più sicure e capaci di garantire una circolazione più fluida. Qui, invece, sembra si stia complicando la situazione, con scelte difficili da comprendere". Giuliano Cavalieri, proprietario di Globo, la vetrina nuova, mobili e arredi. "Ho appena aperto dopo un investimento considerevole, così ci tagliano le gambe", il suo commento amaro. Pagano tra i 2mila e i 3mila solo per i rifiuti. "Quei soldi il Comune se li può scordare. Non paghiamo le tasse fino a quando non risolvono questa follia".