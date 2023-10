Lavori in corso in via Fabbri

Proseguono gli interventi programmati dal Comune nell’ambito del ‘Progetto Frazioni’. Sono iniziati i lavori di realizzazione delle nuove piattaforme stradali rialzate in via Fabbri in prossimità del bar ‘Diavolo’ e in via Bassa in prossimità del numero 46. Verranno terminati i lavori di pavimentazione della nuova banchina per lo stazionamento dei rifiuti solidi urbani all’altezza dei numeri civici 672-674 di via Fabbri e la sistemazione della pertinenza stradale lato civici dispari della via Fabbri tra il numero

653 e il 675.