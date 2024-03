Lavori in corso nella cabina Enel

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che, nell’ambito del piano di potenziamento del sistema elettrico nel comune di Ferrara, lunedì 18 marzo effettuerà

un intervento di rinnovamento tecnologico della cabina elettrica in via Darsena. Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio elettrico, che E-Distribuzione ha programmato per lunedì 18 marzo dalle 9 alle 16. Tutti i clienti sono stati informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici, nella zona coinvolta. L’Azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori. Le vie: Bonnet, Darsena e

Ippolito d’Este.