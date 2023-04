Lavori in corso per sistemare una serie di tre rotatorie I tempi e le svolte al traffico

Prenderà il via mercoledì 26 aprile (salvo avverse condizioni meteo) il programma di lavori, a cura del Comune di Ferrara, per il rifacimento del manto stradale di tre rotatorie presenti nel territorio comunale. Gli interventi saranno eseguiti nelle ore serali e notturne dalle 20,30 alle 5,30- 6 del giorno successivo per limitare il più possibile i disagi al traffico veicolare, e riguarderanno nell’ordine le rotatorie: via Calzolaivia G. Carlivia J.Pannonius (durata lavori prevista: 1 notte); via R. Bacchellivia Gramiciavia J.Pannonius (durata lavori prevista: 1 o massimo 2 notti); via M. Roffivia Diamantinavia Erasmo da Rotterdam (durata lavori prevista: 2 o massimo 3 notti). L’impresa esecutrice dei lavori è la ditta Ecovie Srl - Albignasego.