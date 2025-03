Lavori in corso su viale Idris Ricci. Barriere per proteggere i pedoni

A partire da questa settimana, a Copparo, prenderanno il via i lavori di messa in sicurezza della viabilità ciclo-pedonale nel tratto di viale Idris Ricci compreso tra le vie Alighieri e Ferrara. L’intervento, in cui sono stati investiti 135mila euro, mira a risolvere la criticità legata alla convivenza tra la viabilità ciclabile e la strada comunale attraverso la realizzazione di un nuovo percorso ciclo-pedonale protetto. Il cantiere prenderà in via tra oggi e domani, ma si dovrà tenere conto delle condizioni meteorologiche. Si renderanno necessarie alcune modifiche alla viabilità.

Durante l’esecuzione dell’opera la sosta sarà vietata lungo il tratto interessato dall’intervento e, parzialmente, anche sul lato opposto della strada, per garantire lo spazio alla movimentazione dei mezzi da lavoro. In questa fase l’area di cantiere sarà situata tra via Alighieri e via Carletti sul lato del supermercato. Il nuovo percorso ciclo-pedonale sarà realizzato sul lato dei civici dispari di viale Idris Ricci e avrà un’ampiezza di 2,80 metri. All’incrocio con via Marino Carletti sarà necessaria un’operazione di spostamento del semaforo, già affidata, in modo da sfruttare l’intera ampiezza del marciapiede, che in quel punto si restringe fino a 1,50 metri. Per proteggere i pedoni verranno installate barriere para-pedonali in acciaio. Per ottimizzare la raccolta delle acque piovane, il numero delle caditoie sarà incrementato. Nei punti di passaggio carrabile e pedonale griglie di raccolta per evitare ristagni d’acqua.

"Il progetto – fanno sapere dal Comune, guidato dal sindaco Fabrizio Pagnoni – migliorerà la sicurezza della viabilità ciclopedonale e favorirà la mobilità sostenibile".

Valerio Franzoni